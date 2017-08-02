TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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TSK'dan Zap ve Metina'ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Harekatta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan Zap ve Metina'ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Metina bölgelerine hava operasyonu düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 01 Ağustos 2017 tarihinde öğleden sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen harekatta, keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, harekatta, bölücü terör örgütüne ait iki silah mevzi, bir mağara ve iki sığınak imha edildi.

Bilgilere göre, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine döndü.

ulusal.com.tr
Etiketler; #tsk #zap #metina #ırak
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