İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
İlker Başbuğ'dan flash bellek açıklaması
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Korkutan açıklama: Sonuç iyi olmayacak
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
Yüksekova'da kaymakama suikast girişimi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi
10 yıl sonra ortaya çıktı: O disk bugün savcıya verildi

TSK fotoğraflarını paylaştı

TSK, Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğrafları paylaştı.

TSK fotoğraflarını paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Beytüşşebap  kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda ele  geçirilen M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflar paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından daha önce yapılan bilgilendirmede, 23’üncü  Sınır Tümen Komutanlığı tarafından Şırnak/Beytüşşebap'ta den icra edilen, "Şehit  Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu" kapsamında 6 teröristin etkisiz hale  getirildiği ifade edilmişti.

Bugün yapılan bilgilendirmede ise operasyonda ele geçirilen  malzemelerden özellikle M-4 piyade tüfeğine ait fotoğraflara dikkat çekildi.  Bilgilendirmede, silahın dış kaynaklı oluşuna ve özellikle özel kuvvetler gibi  seçkin birlikler tarafından kullanıldığına vurgu yapıldı.



Bilgilendirmeye göre, operasyonlarda bir adet M-4 piyade tüfeği, bir  adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği,   muhtelif 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir  adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirildi.



Öte yandan Van Gürpınar'da devam eden operasyon kapsamında tespit  edilen dört sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere  hazırlanan 500 gram amonyum nitrat ve çok miktarda muhtelif malzeme bulundu.

Mardin Derik’te de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi  aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde iki adet Kalaşnikof piyade  tüfeği, 155 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve iki adet el bombası ele  geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #şırnak
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Yurt dışında yaşayan vatandaşların sınır kapısı kuyruğundan kurtulma yolları
Sonraki Haber
Memurlar hükümetle masaya oturmaya hazır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.