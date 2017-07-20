TSK'dan yapılan açıklamada, gri listede bulunan iki teröristin Ağrı'daki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, gri listede bulunan iki teröristin Ağrı'daki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:



"İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir."



Ayrıca, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında da 4 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, Kandil'de 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



20 Temmuz 2017 günü öğlen saatlerinde Hakkâri kırsalında ve Irak kuzeyi Kandil bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgeleri ile yurtiçindeki operasyon birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen BTÖ mensubu teröristlere yönelik olarak TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, Hakkâri’de üç, Kandil’de dört bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



ŞEHİT JANDARMA ER AHMET TEZCAN 17-56 OPERASYONU



9’uncu Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Ağrı Dağı Şolke Mevkii bölgesi yakınlarında, 20 Temmuz 2017 tarihinde “Şehit Jandarma Er Ahmet TEZCAN 17-56 Operasyonu”nun icrası kapsamında, arananlar gri listede bulunan bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Hedef bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin beraberinde bulunan;



· 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği,



· 1 adet AKS-74U piyade tüfeği,



· 2 adet uzun namlulu silah,



· 10 adet dolu şarjör,



· 4 adet el bombası ele geçirilmiştir.



TUNCELİ/PÜLÜMÜR KIRSALINA İCRA EDİLEN HAVA HAREKÂTI



19 Temmuz 2017 tarihinde Tunceli/Pülümür’de sivil vatandaşlarımıza silahlı saldırıda bulunan BTÖ mensubu teröristlere yönelik devam eden hava destekli operasyon kapsamında silahlı İHA ile icra edilen hava harekâtı sonucunda, aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin YILMAZ’ın katilleri olduğu değerlendirilen altı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 200 gram C-4 patlayıcı ele geçirilmiştir.



Görevlerini başarıyla icra eden hava araçları emniyetle üslerine dönmüşlerdir.