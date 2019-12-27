TSK gücünü yerli motordan alacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmak için yola çıkıldı. Yerli motorun gücü yenilendi.



Türkiye'nin yerli motor üretimi yapan tek firması olan TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, motor güçlerini 530 beygire kadar yükseltildi.



TÜMOSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, hedeflerinin beygir kuvvetini 750'ye çıkarmak olduklarını söyledi.



Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Albayrak, FNSS ile işbirliği anlaması yaptı. Hedef zırhlı araçların motorlarını tamamen yerli imkanlarla üretebilmek. İlk aşamada Türk ordusu envanterindeki 5 bine yakın motoru yenilemek.



Proje kapsamında 1 yıl içinde TÜMOSAN motoru kullanılan bir zırhlı araç Türk ordusunun envanterinde yerini alacak.

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