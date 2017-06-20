Hakkari Çukurca'dan Van'a giden askeri konvoya PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Hakkari Çukurca'da meydana gelen saldırı sonrası TSK'dan açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi;



19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



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