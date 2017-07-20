Türk Silahlı Kuvvetler içinde FETÖ’cülerin temizlenmesi için özel birim kuruluyor. Açıklamayı Nurettin Canikli’ye koltuğunu teslim ettiği sırada eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptı. Işık, birimin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Konu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da gündemindeydi, Kalın, “Tehdit tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Özel birim kurulacak, Türk Silhalı Kuvvetleri içinde FETÖ araştırılacak.



Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetler içinde FETÖ’nün temizlenmesi için özel birimin kurulacağını açıkladı.



Bakanlığın devir teslim töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Işık, TSK içindeki güvenlik soruşturmalarının genişletileceğini de belirtti.



Söz konusu özel birimle ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, mücadele sonuna kadar sürecek dedi.



Özel birimin ana görevi ise TSK mensuplarının güvenlik soruşturmalarını yürütmek olacak. Bunun için de dünya ordularındaki örnekler incelenecek.



Birimin istihbarat olarak değerlendirmemek gerektiğini söyleyen Işık, çalışmanın Başbakanlık tarafından yürütüldüğünü belirtti.



Işık, FETÖ’den ihraçlar nedeniyle belli birimlerde boşluk olup olmayacağına ilişkin olarak da, “Bir zafiyet oluşturacak bir sıkıntımız yok” diye konuştu.









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