Astana görüşmeleri kapsamında anlaşmaya varılan çatışmasızlık mutabakatı gereği Türk askeri İdlib'e girmeye hazırlanıyor. Mehmetçik 3 ayrı noktadan Suriye'ye geçerek 85 kilometre uzunluğu ve 35 kilometre derinliği olan bölgenin kontrolünü sağlayacak. 4. ana çatışmasızlık bölgesi olan alan, Türk Silahlı Kuvvetleri denetiminde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasına ilişkin ilk somut adımın atılacağını açıklamıştı. Planın ayrıntıları da ortaya çıktı. Türk askeri 3 ayrı noktadan Suriye'ye geçerek 85 kilometre uzunluğundaki alanın güvenliğini sağlayacak.



Mehmetçik, İdlib'e 3 ayrı noktadan girecek. Doğu’da Dar et Izze-Kala Saman’dan başlayacak koridor, batıda ise Obin-Hırbit el Cuz bölgesine ulaşacak. Hatay sınır hattından güneyde Sahlel Gap’a ulaşacak 35 kilometrelik derinlik ise yine Türk Silahlı Kuvvetleri denetiminde olacak.



TSK öncülüğündeki İdlib’in güvenlik dizaynında Özgür Suriye Ordusu da görev alacak. Bu kapsamda bin500 ila 2 bin ÖSO askerine ‘hazır olun’ talimatı verildi.



Türk askeriyle birlikte Rus askerleri de İdlib'e girecek. Astana'da varılan mutabakat onaylanırsa plan Temmuz ayı içinde uygulanacak.



Çatışmasızlık bölgeleri anlaşması gereği hangi birliklerin nereye konuşlanacağına ilişkin de bir taslak bulunuyor. HaberTürk gazetesinin haberine göre İdlib bölgesinde Türk ve Rus askerleri yer alacak. TSK birliği Suriye’ye, Kilis’ten giriş yapacak. Tel Rifat’ın doğusunda, Mare’nin batısında konuşlanacak. Bu bölge, kısa süre önce PYD/YPG’liler tarafından ÖSO’ya terk edilmişti.



Şam çevresinde ağırlıklı olarak Rusya ve İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün ve Amerika askerleri konuşlanacak.



Rusya, Kırgız ve Kazak askerlerinin de görev gücü içinde yer almasını istiyor.



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