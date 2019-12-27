TSK'nın 8 no'lu gözlem noktasında durum

Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasında herhangi bir güvenlik risk yok. Suriye Ordusu tarafından kuşatıldığı iddia edilen 8'inci noktada da güvenlik endişesi yaşanmıyor.



Suriye Ordusu, büyük oranda El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ'nin kontrolünde olan İdlib'de ilerleyişini sürdürüyor.



Türkiye'nin Rusya ile yapılan mutabakat kapsamında İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.



Suriye güçleri, Ağustos ayında 9'uncu kulenin bulunduğu Morek kentini terörden temizlemişti. Şam kuvvetleri son olarak da İdlib'in güney doğusunda bulunan Maarat El Numan ile Serakib ilçelerinin kırsallarında da birçok yerleşim yerini kontrol altına aldı. Bu bölgelerden birisi de Türkiye'nin 8'inci kulesinin yer aldığı Surman kenti.



Şam ilerleyişinin ardından Türk gözlem noktalarının Suriye Ordusu tarafından kuşatıldığı öne sürüldü.



Güvenlik kaynakları ise bölgedeki unsurlar için herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığını açıkladı. Aynı zamanda ikmal yollarının açık olduğu ifade edildi.



Rus muhataplarla görüşmelerin sürdüğünü belirten kaynaklar, bölgedeki askerlerin öncelikli görevinin muharebe olmadığını kaydetti. Ancak olası bir saldırı durumunda kulelerin kendi güvenliğini sağlayacak donanıma sahip olduğunu vurguladı.



Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı 2019 yılına ilişkin bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda PKK ile mücadeleye ilişkin bilançolar paylaşıldı.



Basın toplantısında konuşan Yarbay Nadide Şebnem Aktop, FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla süreceğini vurguladı.





ulusal.com.tr