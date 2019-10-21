TSK'nın cemevindeki törenlere katılmadığı iddiaları yalanlandı

Şehitlerimiz üzerinden açılan "Alevi-Sunni" tartışması sosyal medyada gündem oldu.

Tartışmaya siyasilerde dahil oldu. Konuyu gündeme getiren isim ise İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İyi Partili vekil, üst düzey askerler ve devlet erkanının alevi şehitlerin cemevindeki cenaze törenlerine katılmadığını ileri sürdü.

Tweet üzerine sosyal medyada tartışma başladı. Alevi derneklerine ait hesaplardan, Türkkan'ın açıklamasına tepki yağdı.

Bir süre sonra kaynak olarak gösterilen haberlerin 2015 yılında yapılan bir habere dayandığı anlaşıldı.

2015 yılında Hakkari Şemdinli'de bombalı saldırıda şehit olan Kenan Ceylan üzerinden yürütülen tartışmalara karşı cemevindeki cenaze töreninden fotoğraflar yayınlandı.

Kenan Ceylan'ın kardeşi Kemal Ceylan cemevinde yapılan törene; dönemin Tokat Valisi'nin, komutanların, Zile Kaymakamı'nın, Zile Belediye Başkanı'nın katıldığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr