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TSK: PKK/PYD Mare'ye topçu atışı yaptı, 4 Suriyeli hayatını kaybetti

TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin Halep kentindeki Mare'de terör örgütü PKK/PYD'nin topçu atışında siviller vuruldu. 4 Suriyeli hayatını kaybederken, yaralanan 20 Suriyeli Kilis'te tedavi altına alındı

TSK: PKK/PYD Mare'ye topçu atışı yaptı, 4 Suriyeli hayatını kaybetti

TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütü PKK/ PYD'nin Suriye'nin Halep kentinde bulunan Mare'ye topçu atışı yaptığı ve 4 Suriyeli'nin öldüğü belirtildi.

Mare'de yaralanan 20 Suriyeli'nin ise Kilis'te tedavi altına alındığı açıklandı. 

Terör örgütü PYD/ PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil yaralandı.

Afrin'in doğusundaki terör örgütü mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, ailenin 12 ve 13 yaşlarındaki çocukları Rahim Abdullah ve Ravan'ın ağır yaralandığı bildirildi.

Etiketler; #mare #Halep #suriye #terörle mücadele #pkk #tsk
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