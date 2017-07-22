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TSK: Siirt'te 6 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt'teki hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Siirt'te 6 PKK'lı terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Siirt'teki hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Etiketler; #tsk #siirt #pkk
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