Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de sondaj yapmak için kiraladığı sondaj gemisi çalışma yapacağı konuma yerleşti. Rum kesiminin bu adımına Türkiye anında karşılık verdi. TCG Gökçeada gemisi, Rum Yönetimi adına sondaj yapacak gemiyi izlemeye aldı.

İsviçre'de sonuçsuz kalan müzakerelerin hemen ardından Kıbrıs açıklarındaki enerji kaynaklarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Rum yönetimi, geçen ay 10 Temmuz'dan Ekim başına kadar rezerv bulunan Doğu Akdeniz'deki sahada doğalgaz arama çalışması yapılacağını açıklamıştı.



Bu açıklama sonrası Fransız Total ve İtalyan ENI enerji şirketlerinin kiraladığı doğalgaz arama gemisi West Capella, sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarında gereken konuma yerleşti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi enerji bakanlığından yapılan açıklamada "Onesiphoros 1" adı verilen kuyunun yaklaşık 75 günde tamamlanacağı belirtildi.



Bölgedeki doğalgaz rezervlerinin kendisini ait olduğunu iddia eden Rum tarafının bu adımı Türkiye'nin tepkisini çekti.



Gambiyalı mevkidaşı ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum tarafına karşılık verileceğini söyledi.



Çavuşoğlu'nun bu açıklamasından kısa süre sonra da ilk adım atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına sondaj yapacak gemiyi izlemeye aldı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TCG Gökçeada'nın, Rum Yönetimi adına sondaj yapacak West Capella adlı gemiyi izleme görevi icra ettiği belirtildi.



ulusal.com.tr