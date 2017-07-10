Terör örgütü PYD, füze saldırılarıyla Mare bölgesindeki sivilleri hedef aldı. 5 sivil yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri de obüs atışlarıyla karşılık verdi. Sınırda konuşlu obüslerle Tel Rıfat'taki PYD hedefleri vurulmaya başlandı. Obüs atışlarına PYD de havan topları ve roketlerle karşılık veriyor. Sınırdaki birlikler teyakkuza geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de PYD hakimiyetinde olan Tel Rıfat kasabasını vurmaya başladı.



Terör örgütü PKK/PYD, Fırat Kalkanı Harekatı'yla temizlenen ve sivillerin yerleştiği Mare bölgesine füze saldırıları düzenledi. Saldırılarda 5 sivil yaralandı. Füzelerin düştüğü yerlerde maddi hasar meydana geldi.



Saldırı üzerine daat 15.50'da sınırdaki obüslerden Tel Rıfat kasabasındaki PYD mevzileri hedef alındı.



PYD de havan ve roketlerle karşılık verdi.



Askeri kaynaklar bombardımanın angajman kuralları çerçevesinde yapıldığını belirtti. Kilis sınırına askeri sevkiyat yapılırken, bölgede teyakuza geçildi.



PYD'nin füze saldırısı Mare'deki siviller tarafından da protesto edildi. İlçe meydanında toplanan siviller PKK/PYD aleyhinde sloganlar attı.



Çevre köylerden de katılanların olduğu eylemde, Arapça ve İngilizce ''Terör örgütü PKK'yı ihanetlerle köylerimize yerleştirdiniz. Onları zilletle köylerimizden çıkaracaksınız", "Türk askeri kardeşimiz ve müttefikimizdir" yazılı dövizler taşındı.



ulusal.com.tr