TSK ve Suriye ordusu çatıştı mı? Açıklama geldi

Soçi mutabakatı sonrası Türk Ordusu ile Suriye Ordusunun Fırat'ın doğusunda sıcak çatışmaya girdiği iddiası yalanlandı.

Güvenlik kaynakları, çatışmaların yaşandığı öne sürülen Tel Tamir ve Ayn-İsa kentlerinde Türkiye'nin bir faaliyetinin olmadığını bildirdi. İki ordu arasında her hangi bir sıcak çatışma raporunun bulunmadığını vurguladı.

Kaynaklar, Türk ve Rus askeri makamların hemen hemen her gün irtibatta olduğunu belirtti. Görüşmelerde, arzu edilmeyen çatışmaların yaşanmaması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyetleri de sürüyor. Buna paralel olarak Türk Ordusu'nun güvenliği sağladığı yerlere halkın geri dönüşleri de başladı.

ulusal.com.tr