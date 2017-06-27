Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, ihraç edilenlerin dışında binlerce askerin FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda özellikle askeri lise, Harp Akademisi ve yabancı dil sınavlarında yüksek puan alanlar mercek altına alındı. Pasif görevlerdeki bu personellerin askeri lise sınavına giriş tarihleri ile doğru ve yanlış yanıtları araştırılıyor

9 bin personelin ihraç edildiği silahlı kuvvetlerde FETÖ soruşturması devam ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık bir yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde binlerce askerin FETÖ ile irtibatlı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



FETÖ'cü olduğu belirlenen 9 bin kişinin dışında hakkında inceleme yapılan binlerce askerin pasif görevlerde olduğu belirtildi.



Haber Türk gazetesinin haberine göre, büyük bir titizlikle yürütülen incelemede özellikle askeri lise, Harp Akademisi ve yabancı dil sınavlarında alınan notlar araştırılıyor.



Habere göre kişilerin, askeri lise sınavına giriş tarihlerine, kaç doğru, kaç yanlış soru cevapladığına ayrıntılı şekilde bakılıyor.



İncelemelerde şu ana kadar, Harp Akademisi sınavına girip kazanamadığı halde kurmay binbaşı olmuş ve ByLock kullanan personel tespit edildiği belirtildi.



Kamu Personeli Dil Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı’nda 2010, 2012 ve 2014 yıllarındaki sınavlarda 90 üzeri not olan personel sayısında ciddi artış gözlendiği ifade edildi. Bu sınavlardan yüksek not elde edenlerin de inceleme kapsamında izlemeye alındığı bildirildi.



Bir diğer saptama da lise ve üniversite eğitimini dışarıdan tamamlayarak silahlı kuvvetlere giren personelin ÖSYM sınavlarındaki usulsüzlükler oldu. Bu şahısların mülakatlarına ve sağlık kontrollerine giren komisyon üyelerinin FETÖ'cü olduğu tespit edildi.



Yüksek lisans ile doktora yapmış personelin hangi üniversitelerde okuduğu ve tez danışmanlarının kim olduğuna ilişkin de incelemeler yapılıyor. Bu kapsamda 9 tez danışmanının FETÖ bağlantısı saptandığı, kısa süre önce 40'a yakın üst rütbeli asker hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



ulusal.com.tr