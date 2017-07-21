Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada yurt içinde yaptığı operasyonlarda aralarında PKK'nın sözde lider kadrodan üst düzey bir isim ile bölge ve eyalet sorumlularının da bulunduğu 54 teröristi etkisiz hale getirdi. Örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü PKK için çember daralıyor. Son bir haftada 54 terörist daha etkisiz hale getirildi. Aralarında örgütün sözde bölge ve eyalet sorumluları da var.



Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre; 13-20 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan operasyonlarda, PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzegâhı olarak kullanılan bölgelere yoğunlaşıldı. Özellikle Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Batman, Van ve Siirt gibi illerde operasyonlar aralıksız sürdü.



Operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler içerisinde; gri listede yer alan teröristler Kasım Yanık, Ağrı Doğubayazıt Eli Köyü sözde bölge sorumlusu Murat Bazid ile Ahmet Acar, yeşil listede yer alan; sözde Garzan Eyaleti 5’li yürütmede görevli Kia Koçer, Ali Ulaş ve Sözde Kars alan sorumlusu Ferit Polat da bulunuyor.



Operasyonlarda; 17 adet piyade tüfeği, 2 adet makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 1 adet av tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah ve 30 kg plastik patlayıcı, 696 kg amonyum nitrat, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 5 adet roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 13 adet el bombası, 2 adet mayın, 51 adet fünye, 52 adet tüp, 1.237 adedi Biksi makineli tüfek mühimmatı olmak üzere yaklaşık 1.939 adet hafif silah mühimmatı, 324 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet top mermisi, 1 adet el dürbünü, 3 adet telsiz, 32 adet şarjör ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ele geçirildi.



ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATLAR

17 adet piyade tüfeği

2 adet makineli tüfek

1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

2 adet roketatar

1'i av tüfeği olmak üzere toplam 21 adet silah

30 kg plastik patlayıcı

696 kg amonyum nitrat

1 adet 81 mm havan mühimmatı

1 adet 60 mm havan mühimmatı

5 adet roketatar mühimmatı

3 adet roketatar sevk fişeği

13 adet el bombası

2 adet mayın

51 adet fünye

52 adet tüp

1.237 adet Biksi makineli tüfek mühimmatı

1.939 adet hafif silah mühimmatı

324 adet uçaksavar mühimmatı

1 adet top mermisi

1 adet el dürbünü

3 adet telsiz

32 adet şarjör

EYP için kullanılan kablo



Örgütün tuzakladığı 19 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Teröristlerin kullandığı 16 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 1 askerimiz şehit oldu, 26 askerimiz de yaralandı.



Bugün yapılan harekatta da Tunceli Mazgirt’de, iki terörist Silahlı İHA ve taarruz helikopterleri ile ateş alındı. Teröristler silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.





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