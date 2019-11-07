TÜBİM uyuşturucu raporu yayımlandı

Uyuşturucu tedavisi görenlerin sayısı artarken yaş ortalaması ise düşüyor. Tehlikeye işaret eden demokratik kitle örgütleri ise topyekün mücadeleye dikkat çekiyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 2019 raporunu yayımladı. 26 ilde 40 bini aşkın yurttaşla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Çalışma raporundaki rakamlar ise oldukça çarpıcı.

Raporda terör örgütlerinin uyuşturucu ticaretine ilişkin de önemli veriler yer alıyor. Buna göre bölücü terör örgütü PKK/ PYD'nin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yere uyuşturucu kaçırdığı belirtiliyor.

Araştırmaya göre 2018 yılında madde bağımlılığı tedavisi gören kişi sayısında ciddi bir artış var. Bu sayı 2017 yılında 211 bin kişi iken bir yıl içinde 251 bin kişiye yükseldi. Sonuçlara bakıldığında uyuşturucuya başlama nedeni olarak merak duygusunun ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı da sentetik uyuşturucu miktarındaki artış. Narkotik birimleri tarafından ele geçirilen skank maddesinin bir önceki yıla göre yüzde 530 artışla 11 tona yükseldiği belirtildi.

Konuya ilişkin Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan, araştırma sonuçlarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Türk gençliğine uyuşturucu ile mücadele çağrısı yaptı.



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