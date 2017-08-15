İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
İstanbul'da dehşet! Silahla etrafa ateş açtı
Kritik veri açıklandı
Kritik veri açıklandı
Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
İran Genelkurmay Başkanı, Ankara'da
İran Genelkurmay Başkanı, Ankara'da

TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi için ByLock'tan gözaltı kararı

Kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı

TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi için ByLock'tan gözaltı kararı

Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı alınan şüpheliler, işlemler için Ankara'ya getirilecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TÜBİTAK çalışanı şüphelilerin tümünün kanun hükmünde kararnamelerle daha önce meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #tübitak #gözaltı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: 2017 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 10 gün mü?
Sonraki Haber
Keten kardeşler güvenlik kameraları görüntüleri nedeniyle gözaltına alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.