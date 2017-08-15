Kamu kurumlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı

Kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın ve Kocaeli'de operasyon başlatıldı.



Haklarında gözaltı kararı alınan şüpheliler, işlemler için Ankara'ya getirilecek.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TÜBİTAK çalışanı şüphelilerin tümünün kanun hükmünde kararnamelerle daha önce meslekten ihraç edildikleri kaydedildi.