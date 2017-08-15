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TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

TÜBİTAK eski çalışanı 33 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.

Operasyonlar çerçevesinde daha önce kanun hükmünde kararname ile kurumlarından ihraç edilen eski TÜBİTAK çalışanı 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 33 kişiye Ankara dışında İstanbul, İzmir, Erzurum, Aydın ve Kocaeli'de operasyon yapılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan bilgilendirmede gözaltı işleminin bu sabah itibariyle başlatıldığı belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı alınan şüpheliler, işlemler için Ankara'ya getirilecek.
 
ulusal.com.tr

Etiketler; #gözaltı #tübitak #bylock #fetö
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