Tuncay Özışık yaptığı açıklamada, "Roketi evde denerken patlama olduğu doğru değil. Balkonda yakıt kartuşlarını roketin altına yerleştirirken patlama meydana geldi" dedi

Antalya'da evinin balkonunda yaptıkları deney roketinin yakıt kartuşlarını takarlarken meydana gelen patlamada ellerini kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın babası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) görevli Tuncay Özışık, "Bundan sonra oğlumun elleri biz olacağız." dedi.



Tuncay Özışık, yaptığı açıklamada, patlamanın, oğlunun hazırladığı deneme roketine yakıt kartuşlarını taktıkları sırada yaşandığını belirtti. Patlamada hafif yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen baba Özışık, TÜBİTAK Gözlemevi'nde başuzman araştırmacı olarak çalıştığını söyledi. TÜBİTAK tarafından 20 yıldır Antalya Saklıkent'te Gökyüzü Şenlikleri düzenlendiğini hatırlatan Özışık, lise son sınıf öğrencisi oğlunun da bu şenlikler için deneme roketi hazırladığını kaydetti.



"ELLERİNİ KAYBETTİĞİNİ FARKINDA"



Oğlunun birkaç senedir küçük deneme roketi üzerinde çalıştığını anlatan Özışık, "Roketi evde denerken patlama olduğu doğru değil. Balkonda yakıt kartuşlarını roketin altına yerleştirirken patlama meydana geldi. Kartuşları yerleştirdikten sonra açık bir alanda deneme yapacaktık. Bu 30- 40 metre kadar gidebilen deneysel roket. Ben sadece mekanik konularda kendisine yardımcı oluyordum." dedi.



Kartuşların yakıt tüpünde illegal bir maddenin bulunmadığını aktaran Özışık, tüpteki katı yakıtların her yerden rahatlıkla temin edilebileceğini ifade etti. Özışık, patlamanın yakıtta bir sıkışma yaşanması veya havanın sıcak olmasından kaynaklandığını tahmin ettiğini dile getirdi.



Oğlunun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Özışık, şunları söyledi:



"Patlamanın meydana geldiği andan beri bilinci açık. Ellerini kaybettiğinin farkında. Sol gözü için de 15-20 günlük bir takip yapılacak. Metanetli bir çocuk. İlk andan beri 'Baba sen iyi misin' diye soruyor. Ellerine protez takılması için araştırma yapıyoruz. Hayata kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra oğlumun elleri biz olacağız."



"DAHA ÖNCE DEFALARCA YAPTIĞIMIZ BİR ŞEYDİ"



Yaşanan talihsiz olayda TÜBİTAK'ın herhangi bir sorumluluğunu bulunmadığını vurgulayan Özışık, "Oğlum roketin bütün tasarım ve hazırlıklarını evde yaptı. Evde roket uçurma diye bir durum söz konusu değil. Daha önce defalarca yaptığımız bir şeydi." diye konuştu.



Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki evde patlama meydana gelmiş, patlamada Tuncay Özışık, eşi Hatice Özışık ve oğulları Altuğ Özışık yaralanmıştı.



Hafif yaralı çift, ağır yaralı oğullarını otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye götürmüş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.



Olayla ilgili soruşturma yürüten polis kaynakları, patlamanın terör ya da benzeri bir kriminal boyutunun bulunmadığını kaydetti.