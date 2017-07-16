Terörle mücadelenin devam ettiği Doğu ve Güneydoğu illerimizde vatandaşlar 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla sokaklara, çıktı askerle kol kola yürüdü. Kürsü konuşmalarında komutanlar ayakta alkışlandı, mesajlarda vatan bütünlüğü vardı. Şırnak'ta konuşan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı "Bu asker sizinle omuz omuza yürümekten gurur duyuyor" dedi.

ABD Gladyosu FETÖ'nün hain darbe kalkışmasını ezen Türk ordusu 15 Temmuz'un yıldönümünde ayakta alkışlandı, yere göğe sığdırılamadı. 15 Temmuz etkinliklerinde ordu millet kol kola yürüdü.



İlk görüntüler terörle mücadelenin çetin geçtiği Şırnak'tan... Vatandaş, asker, polis ve vali birlikte yürüdü. Dev Türk bayrakları açıldı.



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, kürsü konuşmasında ayakta alkışlandı.



Tarakçı, Helikopter kazasında şehit olanTümgeneral Aydoğan Aydın'ın yerine atanmıştı.



Tarakçı, konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaptı.



Ve Diyarbakır. Yürüyüşün en önünde Amerkan darbe girişimi bertaraf eden Türk ordusu vardı. Türk bayrağı ile süslenen kirpi aracının arkasında binlerce yurttaş vardı.



250 metrelik Türk bayrağı taşındı. Zırhlı araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Uzun bir yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'na ulaşan vatandaşlar, demokrasi nöbetine katıldı.



Etkinlerin bir diğer adresi Gaziantep oldu. Sahnede asker selamı veren 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor "En büyük asker, bizim asker" sloganlarıyla uzun süre alkışlandı.



Tuğgeneral Ekiyor, Türk ordusunun dimdik ayakta olduğunu söyledi.



Siirt'te ise "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganları atıldı. Yürüyüşe katılanlar o gece şehit olan asker, polis ve vatandaşların resminin olduğu tişörtler giydi.



Hakkari'de 10 bin kişi yürüdü.



Sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde ise, yüzlerce yurttaş ellerindeki Türk bayraklarıyla 15 Temmuz şehitleri için nöbet tuttu.





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