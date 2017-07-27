AKP milletvekili Tuğrul Türkeş, dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarıyla tırmanan ve kendi adının geçtiği polemikle ilgili soruya yanıt verdi.

Türkeş, "Bu konuda ben bir açıklama yapmayacağım. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem bundan dolayı açıklama yapamam. İkincisi de o dönemde yapılanlar ile ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır" dedi.



Türkeş 'Sarhoşlardan kastınız kim?' sorusuna yanıt vermedi.



POLEMİK NASIL BAŞLADI?



MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün parti genel merkezindeki basın toplantısında, Tuğrul Türkeş'in, kabine dışında kalmasının ardından yaptığı açıklamaları nasıl değerlendirdiği sorusuna, "Gidişinden haberimiz yokken, gelişimizden nasıl haberi olacak? Onu Ahmet Davutoğlu ölçüsüyle birilerinin izah etmesi lazım." yanıtını vermişti.



Davutoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin kendi parti içi meselelere dair sorular karşısında kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine şahsımı hedef göstermesi, insani olgunluğa, siyasi ahlaka ve öncülüğünü yürüttüğü siyasi geleneğe yakışmamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



DÜN SEMİH YALÇIN ÇOK SERT KONUŞMUŞTU



Davutoğlu'nun bu sözlerine dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan zehir zemberek bir açıklama gelmişti.