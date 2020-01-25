Tülay Ballı'ya veda
Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Rafet Ballı'nın eşi Dr. Tülay Ballı son yolculuğuna uğurlandı. Vatan Partisi üyesi olan Tülay Ballı, İstanbul'da Fatih Camii'sindeki cenaze törenin ardından toprağa verilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.
GÜNDEM 25.01.2020, 19:33
Vatan Partisi üyesi Tülay Ballı son yolculuğuna uğurlandı.
Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Rafet Ballı'nın eşi Dr. Tülay Ballı uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu.
Tülay Ballı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Ballı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninde can yoldaşları, mücadele arkadaşları onu yalnız bırakmadı.
Törene Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te katıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ve Takvim Yazarı Ekrem Kızıltaş da oradaydı.
Tülay Ballı'nın naaşı törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi.
ulusal.com.tr
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