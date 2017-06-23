Fırat Kalkanı bölgesine Suriye PKK’sı PYD’nin saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni harekete geçirdi. Teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat çevresine ek birlikler gönderildi. Örgütün her hareketi izlemeye alınırken tüm cephelerdeki Mehmetçiğe ‘kırmızı alarm’ verildi.

Suriye PKK’sı PYD’nin Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ve saldırıları Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hareketlendirdi. Terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat, Matar Minnag ve Horbül’den, Mare kasabasındaki TSK birliklerine yakın noktalara Grad füzesi, havan topu ve 23 mm’lik uçaksavarlarla yapılan saldırılar Mehmetçiği teyakkuza geçirdi. PKK-PYD cephesinde yaşanan tüm gelişmeler sıkı takibe alındı. Son 6 günde 11 sivilin hayatını kaybettiği PYD saldırılarının ardından TSK bölgeye tank, obüs, zırhlı araçlar ve asker sevk etti. Fırat Kalkanı bölgesine sevkiyat sürerken güvenlik güçleri bir yandan da ABD destekli Suriye PKK’sının saldırılarına misliyle karşılık veriyor.



Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi arabistan’ı ziyaretinin ardından peş peşe gelen Katar krizi, Irak kuzeyinde referandum söylemleri, İran ile gerilim ve son olarak Rusya ile Amerika arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilim devam ederken, bir yandan da Suriye’de sahayı şekillendirecek ince çalışmalar yürütülüyor.



GERİLİMLERLE SAHA KARIŞTIRILIYOR



Bölgede son dönemde devreye sokulan gerilim politikasına dair yapılan güvenlik analizlerinde, Türkiye’nin doğu sınırları boyunca ABD ve Batılı ülkeler tarafından desteklenen PKK/PYD varlığının, uzun vadede Türkiye için en önemli güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor. Tehdidin, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bir ulusal güvenlik meselesine evrilmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret ediliyor. Yine Irak kuzeyinde hazırlanılan bağımsızlık referandumu çabaları da uzun vadede Türkiye aleyhine dönecek çalışmaların bir parçası olarak görülüyor.



ASIL HEDEF FIRAT KALKANI



Bölgedeki planlamanın ABD ve batılı ülkelerin uzun yıllardır bölgeye yönelik yaptıkları paylaşım planlarının bir parçası olduğu, hafife alınamayacağı değerlendiriliyor. Son dönemde ABD destekli PKK/PYD güçlerinin sahadaki adımları izlendiğinde asıl hedefin Rakka, Deyr ez Zor ya da IŞİD ile mücadele olmadığı, hedefin Suriye kuzey koridorunun birleştirilmesi nihai amacı doğrultusunda Fırat Kalkanı ile kontrol altına alınan El Bab, Cerablus ve İdlib olduğunun okunduğu belirtiliyor.



PKK/PYD’nin ABD silahlarıyla Mehmetçiğe saldırıları sonrası Kilis ve Suriye’nin sınır ilçesi Çobanbey’den batıdaki Mare yönüne takviye birlik gönderildi. Azez, Mare ve Tel Rıfat çevresinde konuşlu birlikler teçhiz edilirken, gelişmeleri teyakkuz halinde takip eden TSK, bölgede güvenlik önlemlerini üst seviyeye taşıdı. Tüm cephelerde kırmızı alarm verildi.



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