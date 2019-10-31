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Tüm EYT'liler bu akşama hazırlanıyor! Çok büyük çalışma yapılacak! İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından "Bugün tüm siyasi partilere sesleneceğiz yeniden. Yüzbinlerce mağdurun beklentisine sessiz kalmayın diyeceğiz. Söylemlerinizde samimi iseniz, çağrımıza ses verin diyeceğiz" açıklaması yapıldı. Büyük etiket çalışması, bugün saat 21.00'de başlayacak

GÜNDEM 31.10.2019, 11:20
Tüm EYT'liler bu akşama hazırlanıyor! Çok büyük çalışma yapılacak! İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'nin önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

31 Ekim Perşembe 21.00

Yanımızda olanın yanındayız dedik.

Bugün tüm siyasi partilere sesleneceğiz yeniden.

Yüzbinlerce mağdurun beklentisine sessiz kalmayın diyeceğiz.

Söylemlerinizde samimi iseniz, çağrımıza ses verin diyeceğiz."

ulusal.com.tr

#eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #son dakika
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