Tunç Soyer'den anadil çıkışı
“Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarıyla tepki toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Zirvesi’nde konuşan Soyer, “Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğinin çözümünü sadece Ankara’nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik” dedi.
GÜNDEM 01.11.2019, 19:43
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok tartışılacak bir açıklamaya daha imza attı. “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki CHP’li Soyer, etnik mezhepsel bir çıkış yaptı.
Tunç Soyer bu açıklamaları CHP’nin büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinde yaptı. CHP’nin 10 Büyükşehir Belediye başkanı İzmir’de buluştu. Açılış konuşmasını da ev sahibi belediye başkanı olarak Tunç Soyer yaptı.
CHP’nin yerel yönetimler önerilerine ilişkin sinyaller veren Soyer, Batı’nın “ana dilde kamusal hizmet” dayatmasını savundu.
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesine Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek dışındaki başkanların tamamı katıldı.
ulusal.com.tr
SON DAKİKA HABERLERİ! Özdebir TYT deneme 2020 cevap anahtarı açıklandı mı? Özdebir TYT AYT YKS cevap anahtarı belli oldu mu? Özdebir TYT AYT cevap anahtarı yayınlandı mı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P