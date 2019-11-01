Tunç Soyer'den anadil çıkışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok tartışılacak bir açıklamaya daha imza attı. “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakalım” açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki CHP’li Soyer, etnik mezhepsel bir çıkış yaptı.

Tunç Soyer bu açıklamaları CHP’nin büyükşehir Belediye Başkanları zirvesinde yaptı. CHP’nin 10 Büyükşehir Belediye başkanı İzmir’de buluştu. Açılış konuşmasını da ev sahibi belediye başkanı olarak Tunç Soyer yaptı.

CHP’nin yerel yönetimler önerilerine ilişkin sinyaller veren Soyer, Batı’nın “ana dilde kamusal hizmet” dayatmasını savundu.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları zirvesine Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek dışındaki başkanların tamamı katıldı.

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