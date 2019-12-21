Tunceli Belediyesi Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'ya sahip çıktı

Vatan Partisi'nin Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza'nın heykellerinin kaldırılması için başlattığı adım büyük ses getirdi. Tunceli belediyesi açıklama yaptı. Seyit Rıza'ya sahip çıktı.

Hem Diyarbakır hem Tunceli'de Vatan Partisi, Valilik ve belediyelere başvuru yaptı. Heykellerin kaldırılmasını ve cadde-sokaklara verilen isimlerin değiştirilmesini istedi.



Başvuru ile ilgili açıklama yapan Tunceli Belediyesi, halkın Seyit Rıza'yı sahiplendiğini iddia etti, kaldırılmasının söz konusu olmayacağını belirtti.



Vatan Partisi'nin yaptığı bu başvurular CHP ve HDP'lileri de rahatsız etmiş, Seyit Rıza'ya sahip çıkan açıklamalar yapmıştı.

ulusal.com.tr