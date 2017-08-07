Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, biri örgütün sözde bölge sorumlularından olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2'si kadın, 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Pülümür ilçesi kırsalında bu amaçla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz Kızılmescit Karagöl Dere mevkisinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 kadın, bir erkek olmak üzere 3 terörist, M-16, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."



Öte yandan teröristlerden birinin örgütün sözde sorumlularından "Şervan" kod adlı terörist olduğu, ele geçirilen M-16 tüfeğin de bu kişiden elde edildiği öğrenildi.