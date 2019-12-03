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Tunceli'de askeri araç devrildi

Tunceli'de görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi, 13 asker yaralandı.

GÜNDEM 03.12.2019, 19:15
Tunceli'de askeri araç devrildi

Alınan bilgiye göre, görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli-Pülümür kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
#tunceli
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