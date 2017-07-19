Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Asayiş Komando Bölüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı.

Alınan bilgiye göre, Pülümür Asayiş Komando Bölüğüne bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu.



Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.



Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.