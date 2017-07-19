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Terör örgütü PKK, Tunceli'de saldırdı

Tunceli'de askerlere taciz ateşi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Asayiş Komando Bölüğüne PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı.

Tunceli'de askerlere taciz ateşi

Alınan bilgiye göre, Pülümür Asayiş Komando Bölüğüne bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı. 

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Etiketler; #tunceli
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