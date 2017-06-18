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Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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