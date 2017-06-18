Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.