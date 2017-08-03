TUNCELİ merkeze bağlı Doluküp Köyü kırsal kesiminde silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle bugün sabaha karşı yapılan operasyonda, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Öldürülen teröristlerden birinin örgütün sözde Tunceli lojistik sorumlusu olduğu belirtildi.

Tunceli Merkez Doluküp Köyü kırsalında bu sabaha karşı yapılan ve 2 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlimiz Merkez Doluküp Köyü kırsalında SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli müşterek olarak yapılan operasyon kapsamında 03.08.2017 tarihinde sabaha karşı 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



Güvenlik kaynakları, öldürülen iki teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde 'Dersim eyaleti batı karargahı' olarak adlandırdığı Tunceli il merkezi lojistik sorumlusu Baran kod adlı Okan Uğurlu olduğunu açıkladı.



