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Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli'de, bir grup terörist Kırmızıköprü Jandarma Karakolu'na taciz ateşinde bulundu. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bir grup terörist tarafından akşam saatlerinde uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.

Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.

Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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