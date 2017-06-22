"Bütün çabamızla, devletin bütün imkanlarıyla öğretmen kardeşimize ulaşmanın ve netice almanın gayreti içerisindeyiz. Ümit ediyoruz kısa süre içerisinde bir netice alırız. Konuyu yakından takip ediyoruz"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda terör örgütü tarafından yolu kesilerek aracı yakılan Gümüşhaneli öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edildiğine dair haberlere ilişkin, "Bütün çabamızla, devletin bütün imkanlarıyla öğretmen kardeşimize ulaşmanın ve netice almanın gayreti içerisindeyiz. Ümit ediyoruz kısa süre içerisinde bir netice alırız. Konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.



Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Haziran tarihinde Şanlıurfa'da görev yaparken memleketi Gümüşhane'ye gelmekte olan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü tarafından aracının durdurularak kaçırıldığını hatırlattı.

Olay gününden itibaren Tunceli Valiliği ile sürekli irtibat halinde oldukları belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Devletimizin bütün imkanlarını kullanarak kardeşimize ulaşmaya gayret ediyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarımız Muhterem İnce, konuyu bizlerle birlikte yakından takip ediyor. Ben sürekli Tunceli Valimizle ve oradaki tümen komutanlığı ve jandarma alay komutamlığı ile irtibat halindeyim. İnşallah hayırlı bir netice için çaba gösteriyoruz. Bütün çabamızla, devletin bütün imkanlarıyla öğretmen kardeşimize ulaşmanın ve netice almanın gayreti içerisindeyiz. Ümit ediyoruz kısa süre içerisinde bir netice alırız. Konuyu yakından takip ediyoruz."