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Tunceli'de terör operasyonu

"Seydil Tepe bölgesinde bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış, temas sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait şarjör ve 27 kalaşnikof mühimmatı ele geçirilmiştir"

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliğinden, Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandığı, arama tarama faaliyetinde bir kalaşnikof ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesinde operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-252 Operasyonu kapsamında saat 16.45 sıralarında Seydil Tepe bölgesinde bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış, temas sonrasında bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait şarjör ve 27 kalaşnikof mühimmatı ele geçirilmiştir."


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli valiliği #tunceli #terör operasyonu #ovacık
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