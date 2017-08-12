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Tunceli'de terör saldırısı: Şehit ve yaralılar  var

Güvenlik güçlerince kentin kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker yaralandı. Elazığ'da tedavi altına alınan askerlerden biri şehit oldu

Tunceli'de terör saldırısı: Şehit ve yaralılar  var

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli #şehit
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