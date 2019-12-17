Tunceli'de yeni güvenlik kuleleri kale gibi

Tunceli'de İçişleri Bakanlığı ve valilik tarafından yüksek dağlarda yapılan 18 "güvenlik kulesi", eli kanlı terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası oldu.

Hepsi birbirini rahatça görebilen alanlara inşa edilen güvenlik kuleleri, bölgeye huzurun gelmesinde büyük rol oynuyor.

Son yıllarda terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, yüksek güvenlikli ve yaşam alanlı bu kulelerde ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapımı süren 4 kuleyle birlikte sayının 22'ye ulaşacağını söyledi.

Tunceli'yi huzura kavuşturan önlemler bununla da sınırlı değil.

Ağırlıklı olarak Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu ve teröristlerin geçiş güzergahlarına inşaa edilen kulelerin yüksekliği 24 metre. 6 metre çapındaki kulelerde Mehmetçik için banyo, tuvalet, mutfak ve yatakhane gibi yaşam alanları da bulunuyor.

Roket saldırısına dayanıklı ve modern silah ve teknoloji ile donatılan kuleler, teröristlerin hareket alanını daraltıyor, attıkları her adımın 24 saat kesintisiz izlenmesini sağlıyor. Yol, su, elektrik ve helikopter pisti de bulunan kuleler, teröristlere göz açtırmıyor.



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