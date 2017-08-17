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Tunceli'de yıldırım düştü: 1 asker yaralandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde silahının üzerine yıldırım düşen asker hafif yaralandı.

Tunceli'de yıldırım düştü: 1 asker yaralandı

Tunceli'nin Hozat ilçesinde silahının üzerine yıldırım düşen asker hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde operasyondaki Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerlerin silahının üzerine yıldırım düştü.

Silahın yakında bulunan bir astsubay hafif şekilde yaralandı.

Yaralı astsubay askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Astsubayın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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