Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Valilik açıklamasında 10 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mazgirt-Dallıbel Köyü kırsalında sabaha kadar operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda çıkan çatışmada 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği vurgulandı.
Ayrıca, açıklamada, teröristin 1 kaleşnikof piyade tüfeği ve malzemeleri ile birlikte ele geçirildiği belirtildi.
Valilik açıklamasında, ek olarak "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
ulusal.com.tr
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi
Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
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