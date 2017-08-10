Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesinde 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.



Valilik açıklamasında 10 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mazgirt-Dallıbel Köyü kırsalında sabaha kadar operasyon yapıldığı belirtildi.



Operasyonda çıkan çatışmada 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiği vurgulandı.



Ayrıca, açıklamada, teröristin 1 kaleşnikof piyade tüfeği ve malzemeleri ile birlikte ele geçirildiği belirtildi.



Valilik açıklamasında, ek olarak "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.



ulusal.com.tr