Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.
Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Bu amaçla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, örgüte yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce Tunceli merkezli 19 ilde operasyon yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, operasyonda örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları saptanan 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı
Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.
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