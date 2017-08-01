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Tunceli'de 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Tunceli-Ovacık ilçesi Küre Deresi Mahallesi bölgesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı icra edilen temas araması neticesinde, 2'si erkek 1'i kadın olmak üzere 3 terörist ölü olarak, 3 adet M-16 Piyade tüfeği ile birlikte ele geçirilmiştir

Tunceli'de 3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında sabaha doğru tespit edilen silahlı terörist grubu, bölgeye gönderilen silahlı insansız hava aracıyla (İHA) akıllı mühimatlarla ateş altına alındı. Operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü, öldürülen teröristlerden birinin yasadışı MKP-HKO örgütünün Tunceli sorumlusu olduğu belirtildi. 
 
Ovacık İlçesi Kızık Köyü ormanlık alanında bugün sabaha doğru saat 03.30 sıralarında silahlı bir gurubun tespit edilmesi üzerine bölgeye silahlı İHA gönderildi. İHA'nın teröristlere akıllı mühimmatlarla atış yapmasıyla birlikte, sikorsky helikopterle bölgeye jandarma özel harekat timleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sabah saatlerine kadar devam eden çatışmada, 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Çatışma ile birlikte silahlı teröristlerin bazılarının kaçtığı ve kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla takip operasyonun devam ettiği bildirildi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı takip operasyonu sürüyor. 
 
Askeri kaynaklar, çatışmada öldürülen 3 teröristin Maost Kominist Partisi Halk Kurtuluş Ordusu (MKP HKO) üyesi olduklarını, bunlardan birinin ise örgütün Tunceli sorumlusu ve arananlar listesinde olduğunu belirtti.
 
VALİLİK AÇIKLADI: HEPSİ ÜST DÜZEY 
 
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık ilçemiz kırsalında 01 Ağustos 2017 tarihinde sabaha karşı SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) destekli yapılan operasyonda 2 erkek, 1 bayan  olmak üzere 3 üst düzey terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

 Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiğini de bildirdi.

Etiketler; #ovacık #terörist #pkk #tunceli #içişleri bakanlığı
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