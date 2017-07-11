Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında kapatılan üniversitede görev yapan 40 kişinin ByLock kullandığı belirlendi.
Şüphelilerin gözaltı işlemlerine sabah saatlerinde başlandığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde görev yapan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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