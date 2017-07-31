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Türk-Alman ilişkileriyle ilgili 'pişmiş aşa su katmayın' çağrısı

Türkiye’de Almanların en çok yaşadığı yer olan Alanya'dan, gerilen Türk-Alman ilişkileriyle ilgili ‘pişmiş aşa su katmayın’ çağrısı geldi. Kadim dostluğun pekiştiricisi dernekler ve yerleşik Almanlar, ilişkilerin bir an önce normale dönmesini istiyor.

Yüz yıllara dayanan Türk-Alman dostluğu, iki ülke arasında gerilen ilişkilere rağmen ayakta. Buna en güzel örnek Almanların yerleşik hayatı en çok tercih ettiği Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşanıyor.

Alanya’da oturma iznine sahip 4 bin 500 Alman var. İlçeden satın aldıkları ev sayısı ise, 16 bin civarında. Hürriyetçi Türk Alman Dostluğu Cemiyeti Alanya Şubesi Başkanı Fahri Yiğit, Avrupa’da Türkiye aleyhine yürütülen çirkin propagandanın, buradaki dostluğa yansımadığını belirtti.    

Akdeniz Kültürlerarası Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Çetkin, iki ülke insanı arasındaki dostluğun önemini vurguladı.  

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, yetkililere ‘pişmiş aşa su katmayın’ çağrısı yaptı.   

Kastner çifti Alanya’da yerleşik yaşayan ailelerden yalnızca biri. Kısa süre önce de ev satın alan çift, Alman halkının, resmi kanallardan yayınlanan seyahat uyarılarını dikkate almamalarını istedi.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ KOÇAK
ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #almanya #antalya #alanya
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