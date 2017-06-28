Çatışmasızlık bölgeleri arasında olan ve Türkiye ile Rusya'nın birlikte üs kurmaya hazırlandığı İdlib’teki bölge görüntülendi. Suriye'nin ikinci büyük dağı olan Cebel-i Şeyh Dağı terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolünde bulunan Afrin'in tam karşısında yer alıyor. Dağ, İdlib, Sarmada, Al-Dana bölgelerine hâkim bir konumda bulunuyor.

Astana görüşmeleri kapsamında varılan çatışmasızlık anlaşması gereği Türk ve Rus askerleri İdlib'e konuşlanacak. Türk askerinin konuşlanacağı üs bölgesi de görüntülendi.



İdlib'e girecek olan Türk askeri Cebel-i Şeyh Dağı'nda inşa edilecek olan üsse konuşlanacak.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın "İdlib'e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir" açıklamasının ardından gözler yeniden Suriye'nin İdlib kentine çevrilmişti. Savaş sahasında kritik öneme sahip bölgedeki önemli noktalar gezildi.



Temmuz ayı başında yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerinde yeni turun ardından Türkiye, Suriye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cebel-i Şeyh Dağı'na üst kurmaya başlayacak. Mehmetçik, İdlib'e girince Hama, Şam, Humus ve Halep'ten gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan İdlib ve çevresinin güvenliğinden sorumlu olacak. Bu sayede PKK/PYD'nin Akdeniz'e açılma planlarının da engellenmesi hedefleniyor.



Cebel-i Şeyh Dağı PYD/PKK'nın kontrolünde bulunan Afrin'in tam karşısında yer alıyor. Dağ, İdlib, Sarmada, Al-Dana bölgelerine hâkim bir konumda bulunuyor.



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