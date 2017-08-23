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Türk balıkçıları Anadolu kıyılarından Atlas okyanusuna açıldı

Türk balıkçıları Anadolu kıyılarından Atlas okyanusuna açıldı. Moritanya'ya geçen yıl sadece 2 tekne ile giden balıkçılar, 33 teknelik filo kurdu. Bölgede balık unu fabrikası da kuran Türkler, Afika kıyılarında tuttukları balıkları ununa çevirip Türkiye'ye gönderiyor.

Türk balıkçıları Anadolu kıyılarından Atlas okyanusuna açıldı

2 tekne ile gittiler, 33 teknelik filo kurdular.

Anadolu kıyılarından ayrılmayan balıkçılar, geçen yıl bir ilke imza atarak Atlas okyanusuna açıldı. 

Balıkçıların Atlas Okyanusundaki limanı da Moritanya oldu. 2 tekne ile balıkçılık yapmaya başlayan Türkler,  Afrika kıyılarında avlandı. 

2 teknelik filoyu 33 tekneye çıkaran Türk balıkçılar,  Moritanya'da bir de balık unu fabrikası kurdu. 

Balıkçılar şimdi Afrika kıyılarında avladığı balıkları kendi fabrikasında una çevirerek Türkiye'ye gönderiyor. 

Türkiye ile Moritanya arasında avlanma anlaşması bulunmamasına rağmen Moritanya hükümetinin kendilerine sahip çıktıklarını belirten balıkçılar, bölgenin balık yönünden oldukça zengin olduğunu söylüyor.

Büyük teknelerin Atlas okyanusunda avlanmaya başladığını dikkat çeken balıkçılar, bu sayede Karadeniz'de hamsinin daha az avlandığını ve bölgedeki baskının da azaldığı görüşünde.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk balıkçıları
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