Türk Dışişleri, ABD Senatosu'na sert tepki gösterdi

Tasarıda Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam etmesi nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.



Ayrıca S-400 sistemi aldığından Türkiye'ye karşı CAATSA (KATSA) olarak bilinen yaptırımların da uygulanması isteniyor.



ABD Savunma Bütçesi'nde Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor. Türkiye, Rusya ile birlikte TürkAkım projesini gerçekleştirdiğinden bu maddenin Türk şirketlerini de etkilemesi muhtemel.



Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'nun da kabul ettiği yasa tasarısında Türkiye'yi ilgilendiren bir diğer madde ise Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosu hakkında.



Tasarıda Rumlar'a yönelik silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyor.



Söz konusu tasarı, Senatoda da değişiklik teklif edilmeden oylandıktan sonra yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak.



Savunma bütçe tasarısı, ABD Senatosunda 8'e karşı 86 oyla kabul edildi. ABD Baykanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını onaylanması halinde hızla imzalayacağını söylemişti.



ABD kongresinde alınan Türkiye karşıtı kararlara Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye'ye karşı hasmane tutumların kabul edilemez olduğu" vurgulandı.



Açıklamada "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.



Türk Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçmeyeceği vurgulandı.







ulusal.com.tr