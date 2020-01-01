Türk ekibi madalyalarla döndü

Dünya Kültür Koleksiyonları Federasyonu ve Kore Gıda Koordinatörü Derneği, Güney Kore'nin Seul kentinde uluslar arası yemek yarışması düzenledi.

Türkiye'nin de kadın aşçıların ön planda olduğu bir ekip ile katıldığı yarışmada Kore, Çin, Tayvan, Vietnam, Malezya gibi ülkeler de yer aldı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Akdeniz Gastronomi Eğitimcileri birliği önderliğinde yarışan Türk ekibi ülkemizi madalyalarla gururlandırdı.

Kore yemeklerinde uzman olan ve ödüller kazanan Türk ekibi Korelileri Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle büyüledi.

Yaprak dolma ve Hünkar beğendi ile Korelilerin adeta damaklarını çatlatan aşçılarımız bunların yanı sıra birçok Türk lezzeti de tanıtıldı.

2017 Kore Yemekleri Yarışması birincisi ve eğitmen şef Aylin Doğaner kazanılan madalyaların sırrını anlattı.

Şef Haldun Tüzel kaptanlığında yarışmaya katılan 10 kişilik Türk ekibi ülkelerini temsil etmekten mutlu olduklarını belirtti.

Ülkenin tanıtımına büyük katkı sağlayan yemek yarışması iki ülke arasındaki kültür sanat ilişkilerini de geliştirmesi bekleniyor.

Kore dönüşü yüksek ilgiyle karşılanan Türk ekibi içerisindeki aşçıların ise geleceğe dair umudu ve hedefleri büyük.

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