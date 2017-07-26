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Türk hava sahasında "üst geçiş" rekoru

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443 üst geçiş trafiğiyle tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı.

Türk hava sahasında "üst geçiş" rekoru

Devlet Hava Meydanları İşletmesi  (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türk hava sahasında 23 Temmuz Pazar günü, bin 443  transit hava trafiğiyle (overflights) tüm zamanların rekorunun kırıldığını  söyledi.

Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık alt yapısına  yapılan yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı  gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu  sayılarında önemli artış görüldüğünü belirtti.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının her yıl ortalama  yüzde 10,5 artarak 62 milyondan 174 milyona yükseldiğini kaydeden Ocak, yurt  içinde 2002'de iki merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY)  tarifeli sefer düzenlediği Türkiye'de, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6  havayolu şirketiyle 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yapıldığını ifade etti.

Ocak, 2003'te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer  düzenlenirken Haziran 2017 sonu itibarıyla bu sayının toplam 295 noktayı  bulduğunu bildirdi.

Türk hava sahasında bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen transit üst  geçişler dahil uçuş sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış  gösterdiğini aktaran Ocak, "Geçen yılın ocak-haziran döneminde, 863 bin 796 olan  uçuş sayısı, bu yılın aynı döneminde 870 bin 853 olarak gerçekleşti." diye  konuştu.

TRANSİT ÜST GEÇİŞ YÜZDE 8,9 ARTTI

Bu yılın ilk altı ayında, en yüksek artışın transit üst geçişte  görüldüğünü kaydeden Ocak, "Toplam 870 bin 853 uçuşa ev sahipliği yapan Türk hava  sahasında, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, üst geçiş  trafiği yüzde 8,9 arttı." dedi.

Ocak, bu dönemde 188 bin 331 üst geçişin gerçekleştiği Türk hava  sahasında, 23 Temmuz Pazar günü bin 443 üst geçiş ile tüm zamanların rekoru  kırıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Balkan ülkelerinin geçiş güzergahında  bulunan Türk hava sahası, 23 Temmuz'da 69 ülke arasındaki karşılıklı uçuşta  kullanıldı. Söz konusu günde, Türk hava sahası kullanılarak en fazla uçuş  gerçekleştirilen ilk beş ülke sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere,  İsrail, Kıbrıs ve Almanya oldu. Aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Belçika,  Brezilya, Kanada ve Danimarka'nın bulunduğu ülkelere ait 171 hava yolu şirketinin  uçağı, Türk hava sahasını üst geçiş için kullandı."


Kaynak: AA
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