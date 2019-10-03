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Türk Hava Yolları THY ve Şok Marketlerden Hamidiye su açıklaması

Türk Hava Yolları'nın (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz" dedi. Şok Market'ten yapılan açıklamada "Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı

Türk Hava Yolları THY ve Şok Marketlerden Hamidiye su açıklaması

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Hamidiye Su ile anlaşmaktan vazgeçip yerine Danone'nin Sırma suyuna geçtiği iddialarıyla ilgili THY'den açıklama geldi. 

Açıklamayı THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptı. Üstün'ün açıklamasına göre THY Hamidiye Su almaya devam ediyor. Üstün, Hamidiye Su'larıyla ilgili çıkan haberleri yalanlayarak "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz" dedi. Üstün Sırma Su'ya geçen kuruluşun THY değil TGS olduğunu belirtti.

ŞOK MARKET: HAMİDİYE SU HİÇ SATMADIK

"Hamidiye’nin suyunu satmaktan vazgeçen şirketler" iddialarında ismi geçen geçen Şok Marketler Zinciri açıklama yaptı.

Şok Market'ten yapılan açıklamada "Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #THY #türk hava yolları #şok market #hamidiye su #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb
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