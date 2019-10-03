Türk Hava Yolları'nın (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dün hangi sular ikramda yer alıyorsa, bugün de aynı sular ikram ediliyor. Hamidiye’yi bırakmış değiliz" dedi. Şok Market'ten yapılan açıklamada "Hamidiye Su’yu bırakmadık çünkü bugüne kadar hiç Hamidiye Su satmadık. Geçmişte çalışanlarımıza da herhangi bir alım gerçekleştirilmemiştir" ifadeleri kullanıldı

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