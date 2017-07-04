Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-19/286-M sayı ile karar verdi.
Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklamaktadır.
ulusal.com.tr
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